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        Nazillispor'un morali yerinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 haftada 0 çektikten sonra son iki maçta 4 puan toplayan Nazillispor, cumartesi günü evindeki Ankara Demirspor sınavına moralli hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:50
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        Nazillispor'un morali yerinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 haftada 0 çektikten sonra son iki maçta 4 puan toplayan Nazillispor, cumartesi günü evindeki Ankara Demirspor sınavına moralli hazırlanıyor. Nazillispor Teknik Direktörü Gürhan Sönmez, "Artik camiamızda güzel günler bizi bekliyor" deyip, "Bu hafta sonunda kendi sahamızda ligin güçlü ekiplerinden olan Ankara Demirspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Biz rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak bizde kazanmak istiyoruz. Çünkü puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Şu anda oyuncularımızın morallari çok yüksek. Ardı ardına alınan puanlar oyuncularımızın da morallerini yükseltti. Bu haftada kendi sahamızda hedefimiz galibiyet. Takımdaki birlik ve beraberliği kendi sahamızda oynayacağımız Ankara Demirspor karşılaşmasına yansıtmak istiyoruz. Ben bunun içinde tüm oyuncularıma güveniyorum" dedi.

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        Galeri

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