Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor- Ankara Demirspor maçında gol düellosu yaşandı: 4-4. Ligin 8'inci haftasında Ankara Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'e getirirken, konuk takım 90 artı 4'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Ankara Demirspor 14'üncü dakikada Okan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Nazillispor, 21'inci dakikada Oğuzhan'la dengeyi sağladı: 1-1. Ankara Demirspor bu kez 29'uncu dakikada Güney'in golüyle 2-1'i buldu ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Ankara Demirspor dakikalar 57'yi gösterdiğinde Kadir'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 1-3. Nazillispor 66'ncı dakikada Miraç'ın golüyle umutlandı: 2-3. Bu kez 69'uncu dakikada Zahit sahne aldı ve tabela 3-3'e geldi. Miraç, 82'nci dakikada fileleri havalandırıp ev sahibi Nazillispor'a 4-3'lük üstünlüğü getirdi. Ancak 90 artı 4'te Mustafa Muhammed Nazillispor ağlarını penaltıdan havalandırıp son sözü söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Naz-Naz, 5 puana, Play-Off hattında yer alan Ankara Demirspor ise 14 puana yükseldi.