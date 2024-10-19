Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor- Ankara Demirspor maçında gol düellosu yaşandı: 4-4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor- Ankara Demirspor maçında gol düellosu yaşandı: 4-4. Ligin 8'inci haftasında Ankara Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'e getirirken, konuk takım 90 artı 4'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Ankara Demirspor 14'üncü dakikada Okan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Nazillispor, 21'inci dakikada Oğuzhan'la dengeyi sağladı: 1-1. Ankara Demirspor bu kez 29'uncu dakikada Güney'in golüyle 2-1'i buldu ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

        Ankara Demirspor dakikalar 57'yi gösterdiğinde Kadir'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 1-3. Nazillispor 66'ncı dakikada Miraç'ın golüyle umutlandı: 2-3. Bu kez 69'uncu dakikada Zahit sahne aldı ve tabela 3-3'e geldi. Miraç, 82'nci dakikada fileleri havalandırıp ev sahibi Nazillispor'a 4-3'lük üstünlüğü getirdi. Ancak 90 artı 4'te Mustafa Muhammed Nazillispor ağlarını penaltıdan havalandırıp son sözü söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Naz-Naz, 5 puana, Play-Off hattında yer alan Ankara Demirspor ise 14 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Söke'deki 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
        Söke'deki 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekl...
        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekl...
        Nazilli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Nazilli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk yakalandı
        Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk yakalandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı