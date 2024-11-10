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        Kuşadasıspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek dibe demir atan Kuşadasıspor sezonun ilk galibiyetini evinde Tokat Belediyesi Plevnespor'u 1-0 yenerek aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:36
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        Kuşadasıspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek dibe demir atan Kuşadasıspor sezonun ilk galibiyetini evinde Tokat Belediyesi Plevnespor'u 1-0 yenerek aldı. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 87'nci dakikada Ender Alkan'ın golüyle kazandı. Kuşadası'nda Ferhat da uzatmada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

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