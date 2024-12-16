Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'da seri bitti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'un galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor'da seri bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor'un galibiyet serisi sona erdi. Evinde Karaman FK'ya 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 12 puanda kalıp alt sıralardan çıkamadı. Takımının başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Hakan Fırıloğlu, önemli fırsatı kaçırdıklarını ancak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Nazilli ilk devrenin son haftasında Belediye Derincespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı
        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı
        Buharkent'te deve güreşi şenliği yapıldı
        Buharkent'te deve güreşi şenliği yapıldı
        Nazillispor - Karaman Futbol Kulübü: 0-1
        Nazillispor - Karaman Futbol Kulübü: 0-1
        Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
        Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 0-1
        Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 0-1