Otomobil bariyere çarptı; anne öldü, baba ile çocuk yaralandı

AYDIN- İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde Derya (28) yaşamını yitirdi, eşi Rıdvan Buçan (34) ve 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Derya Buçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Derya Buçan’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.