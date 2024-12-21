Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Otomobil bariyere çarptı; anne öldü, baba ile çocuk yaralandı

        AYDIN- İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde Derya (28) yaşamını yitirdi, eşi Rıdvan Buçan (34) ve 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 01:54 Güncelleme: 21.12.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bariyere çarptı; anne öldü, baba ile çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN- İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde Derya (28) yaşamını yitirdi, eşi Rıdvan Buçan (34) ve 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Derya Buçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Derya Buçan’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Aydın'da atıklarını dereye boşaltan işletmeye 464 bin lira para cezası
        Aydın'da atıklarını dereye boşaltan işletmeye 464 bin lira para cezası
        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Aydın'da merdiven altı üretilen gıda ürünlerine el konuldu
        Aydın'da merdiven altı üretilen gıda ürünlerine el konuldu
        Söke'de esnaf belediye binasına siyah çelenk ve tabut bıraktı
        Söke'de esnaf belediye binasına siyah çelenk ve tabut bıraktı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı