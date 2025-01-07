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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucuyla yakalanan 2 kadın şüpheliden Cansel Adıbelli (24), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:15
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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucuyla yakalanan 2 kadın şüpheliden Cansel Adıbelli (24), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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