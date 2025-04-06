TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi Aydın yönünde, meydana geldi. M.D.'nin (38) kullandığı 58 UA 895 plakalı TIR, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde, minibüsün sürücüsü Berkan Akın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 yıllık evli olan ve konfeksiyon dükkanı işleten uğraşan Berkan Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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