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        TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

        AYDIN'da TIR'ın çarptığı park halindeki minibüsün sürücüsü Berkan Akın (24) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:30
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        TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü
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        AYDIN'da TIR’ın çarptığı park halindeki minibüsün sürücüsü Berkan Akın (24) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi Aydın yönünde, meydana geldi. M.D.'nin (38) kullandığı 58 UA 895 plakalı TIR, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde, minibüsün sürücüsü Berkan Akın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 yıllık evli olan ve konfeksiyon dükkanı işleten uğraşan Berkan Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TIR şoförü M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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