Kuşadasısporlu stoper Süper Lig ekibinin radarında

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'un genç stoperi Batuhan Özduran'a üst lig takımlarının radarına girdi.

Başta Süper Lig'den Alanyaspor'un takip ettiği Batuhan için 1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK ve Sakaryaspor'un, 2'nci Lig'den de Menemen FK'nın nabız yokladıği bildirildi. 1.90 boyu ile özellikle hava tonlarında etkili olan oyuncu bu sezon 17 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Batuhan'ın teklifleri değerlendirdiği ve sezon biter bitmez üst ligden bir takımla görüşmelerini resmiyete dökeceği kaydedildi.

Kuşadasıspor, ligde kalma mücadelesinde geçen hafta karşılaştığı Kartal Bulvarspor'u 2-1 yenerken Batuhan Özduran takımı adına 1 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Batuhan özellikle 90+5'inci dakikada çizgiden çıkardığı topla Kuşadasıspor'a galibiyeti getirmişti.