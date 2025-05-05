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        Kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü, yardım eden sağlık personellerine hakaretler savurdu

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Ferhat E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:35
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        Kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü, yardım eden sağlık personellerine hakaretler savurdu
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Ferhat E., refüje çarpıp takla attı. Yapılan testte 3.08 promil alkollü olduğu saptanan ve kazada dişleri kırılan Ferhat E., kendisine yardım etmeye çalışan sağlık görevlilerine hakaretler savurdu. Sürücü polis tarafından güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Malazgirt Meydanı’nda meydana geldi. Ferhat E., yönetimindeki 09 AOM 028 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra devrilirken, araçtan düşen sürücü ise metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat E.’ye yardım etmeye çalıştı. Ferhat E., porselen olduğunu belirttiği dişlerinin kırıldığını görünce çılgına döndü. Kendisine yardım etmeye çalışan sağlık görevlilerine hakaretler savurdu.

        Polisin güçlükle yaptığı alkol testinde Ferhat E.’nin 3.08 promil alkollü olduğu saptandı. Yaklaşık 1 saat polis ve sağlık ekiplerine direnen Ferhat E., ikna edilerek Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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