Nazillispor'un ismi değişiyor
TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor'un isminin değişeceği öğrenildi.
TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor'un isminin değişeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezonda Yeni Sökespor olarak 3'üncü Lig'de yarışacağı ve renklerinin de mavi-lacivert olacağı kaydedildi. Ayrıca logoya da pamuk figürünün ekleneceği bildirildi. Yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda bu değişimin onaylandığı bildirildi.
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