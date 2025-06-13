Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Özgür Demir (48) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sandıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acarlar Mahallesi yönünden Sandıklı Mahallesi'ne gitmekte olan Aydınel Barlas (54) yönetimindeki 09 ABS 879 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özgür Demir yönetimindeki 09 DB 409 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Demir yola düşüp hareketsiz kaldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Demir'in kuzeni Gökhan Demir (39) ile kamyonet sürücüsü Aydınel Barlas da yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Özgür Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Demir ile otomobil sürücüsü Aydınel Barlas ise kaza yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırdı. Hayatını kaybeden Özgür Demir cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.