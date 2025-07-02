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        Aydın'da çöpte göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu

        AYDIN'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde, göbek bağı kesilmemiş erkek bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:30
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        Aydın'da çöpte göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu
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        AYDIN’ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde, göbek bağı kesilmemiş erkek bebek cesedi bulundu.

        Doğan Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık bertaraf tesisinde sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında yeni doğduğu değerlendirilen ölü bir bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, göbek bağı kesilmemiş bebeğin erkek olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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