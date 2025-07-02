Aydın'da çöpte göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu

Doğan Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık bertaraf tesisinde sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında yeni doğduğu değerlendirilen ölü bir bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, göbek bağı kesilmemiş bebeğin erkek olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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