Kar maskeli saldırgan, 16 yaşındaki Ayhan'ı kesici aletle başından yaraladı (2)

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Aydın’ın Efeler ilçesinde Ayhan Akrancı’nın başından kesici aletle yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kar maskesi taktığı belirlenen Efecan Ç. (20) ile kardeşi Defne Ç. (15) gözaltına alındı. Polise ifade veren Efecan Ç., kardeşi Defne Ç. ile sevgilisi Ayhan Akrancı’nın buluşacağını öğrendiğini, kendisinin de Batuhan isimli bir arkadaşıyla buluşma noktasına yakın bir yerde gizlenip, beklediklerini söyledi. Akrancı'yı darbetmek amacıyla orada bulunduğunu ve bu nedenle kar maskesi taktığını söyleyen Efecan Ç., onu bıçaklayan kişinin Batuhan isimli kişi olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.