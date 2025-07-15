Yeni Sökespor teknik adamını buldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK olan adını değiştirerek Söke ilçesini yıllar sonra profesyonel lige taşıyan Yeni Sökespor, teknik direktörlük görevine Anıl Can'ı getirdi. 37 yaşındaki genç teknik adam daha önce Okan Buruk, Tamer Tuna, Yılmaz Vural, Kemal Özdeş ve Tugay Kerimoğlu gibi önemli isimlerin yanında çalıştı. Göztepe, 2017'de Süper Lig'e çıkarken antrenör kadrosunda bulunan Can, Yeni Malatyaspor, Bucaspor 1928, 1461 Trabzon, Karacabey Bld. ve son olarak Ankaragücü takımlarında görev yaptı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapan genç teknik adamın futbol taktikleri üzerine yazmış olduğu, ‘Taktik Savaşları’ isimli bir kitabı bulunduğu öğrenildi.

Anıl Can'la 1 sezonluk sözleşme yapıldığı açıklandı.