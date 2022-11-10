Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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AYDIN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Aydın'ın Karacasu, Yenipazar, Söke ve Germencik ilçelerinde törenlerle anıldı.

Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında, Kaymakam Hatice Gamze Kuran ve Belediye Başkanı Mehmet Erikmen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Karacasu Kültür Merkezi'nde, Karacasu Şehitleri İlkokulunun hazırladığı anma programı yapıldı.

- Yenipazar

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu. Günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

- Germencik

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



- Söke

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende kaymakamlık, belediye ve garnizon komutanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Törenin ardından Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde anma programı yapıldı.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Tansel Oğuz, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sahip olduğu yaratıcı düşünce kabiliyeti, derin askeri tecrübesi ve nesilleri peşinden sürükleyen liderlik vasfı, fikirleri, idealler ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza öz benliğimize kadar en gerçek fikirlerimizde en kalbi duygularımızda yaşayan büyük bir önderdir." dedi.









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