Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hakkında 9 yıl 15 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki uygulama sırasında, şüphe üzerine M.E'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 15 ay 52 gün cezası bulunduğu belirlenen hükümlü gözaltına alındı.



M.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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