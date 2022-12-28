Yenipazar'da bir okulda kestane şenliği yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yerli mallarının tanıtımı amacıyla bir okulda kestane şenliği düzenlendi.

Karacaören Mahalle Muhtarlığı ile Karacaören İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen şenlikte odun ateşinde pişirilen kestaneler öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.

Kaymakam Vekili Şule Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar'ın da katıldığı etkinlikte konuşan muhtar Mustafa Kıroğlan, kestane üretiminde Aydın'ın ilk sırada yer aldığını, bu kapsamda öğrencilere hem ürünün anlatılması hem de tanıtılması için bu organizasyonun düzenlendiğini söyledi.





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