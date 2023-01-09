Aydın'da 19 şüpheliyle 3 hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi yakalanırken kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 330 personelle "huzur ve güven uygulaması" yapıldı.

Kent genelinde 413 iş yeri, 104 metruk bina ve 124 okul çevresi kontrol edildi, 5 bin 653 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi yakalandı.

Kontrol edilen bin 900 araçtan 21'inin sürücüsüne işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi.

Öte yandan İncirliova, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.







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