Aydın'da kaçak kazı yaptığı öne sürülen 11 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ataeymir Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Bulunan çapa ve küreklere el kondu. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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