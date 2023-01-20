Yenipazar, Çine, İncirliova ve Germencik ilçelerinde karne heyecanı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar, Çine, İncirliova ve Germencik ilçelerinde karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Yenipazar Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulundaki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, öğrencilere karnelerini verdi.

İlçede 1456 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



- Germencik

Germencik ilçesinde ise 7 bin 861 karne aldı.

Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunda düzenlenen törene Germencik Belediye Başkanı Vekili Murat Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Demirtaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Çine

Çine'de düzenlenen törende ise 6 bin 973 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan ile diğer yetkililer katıldı.

- İncirliova

İncirliova ilçesinde de 9 bin 139 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gerenkova İlkokulunda düzenlenen törene katılan İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

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