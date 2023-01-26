Aydın'da hakkında arama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma ve sağlama" suçundan haklarında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş'yi Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, T.O'yu da Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi’nde yakaladı.

G.Ş. ve T.O, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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