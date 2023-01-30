Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki yolcu tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü, Kavaklı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Yolculardan A.D'nin üst aramasında 11 gram kokain, 23 gram esrar ve 25 extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

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