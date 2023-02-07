Aydın'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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AYDIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Aydın'dan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Türk Kızılayın açtığı stantlara yardım malzemesi getiren hayırseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Toplanan yardım malzemeleri kolilendikten sonra tır ya da kamyonlara yükleniyor.

Büyükşehir, Efeler, İncirliova, Buharkent, Koçarlı ve Nazilli belediyeleri ile Türk Kızılay Aydın Şubesi tarafından toplanan ve 9 kamyon ile 44 tıra yüklenen yardım malzemeleri, deprem bölgesine uğurlandı.

Dün de kentten 8 tır ve 5 kamyonla yardım malzemesi gönderilmişti.



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