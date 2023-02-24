Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buharkent, Söke, Didim, Nazilli Koçarlı ve Germencik ilçelerinde şüphe üzerine durdukları 6 kişide üst araması yaptı.

Yapılan aramalarda esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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