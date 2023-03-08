Yenipazar Kaymakam Vekili Demirtaş, KADES'i anlattı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan stantta Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Şule Demirtaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe merkezinde açılan standı ziyaret etti.

Demirtaş, buradaki vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Demirtaş'a İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman da eşlik etti.

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