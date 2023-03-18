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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke, Germencik ve Yenipazar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneğinin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, Şehit Faruk Demir Anadolu Lisesinde düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.

Şiirlerin okunduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Kenan Kılbaş , Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Karaca da katıldı.

- Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Germencik Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri daha sonra Kanlı Bahçe Şehitliğine gitti, dua etti.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda devam eden etkinlikte Germencik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Çanakkale Savaşı canlandırıldı.

- Yenipazar

Yenipazar Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Kültür Merkezinde devam eden program kapsamında Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesinden Soner Gümüş günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Lise öğrencileri tarafından hazırlanan koro, oratoryo ve sunular izlendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar da katıldı.

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