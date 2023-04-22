Aydın'da devrilen traktördeki 6 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Eşref Aktaş (71) yönetimindeki 60 ZH 882 plakalı traktör, Tekeli Mahallesi'nde yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Aktaş ile traktörün römorkundaki Hatice Işık (25), Ali Işık (33), Ayşe İkra Işık (3), Eflin Ada Nigar Işık (1) ile Yıldıray Kurak (60) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Işık ile Yıldıray Kurak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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