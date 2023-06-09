Aydın'da 15 kişi, MHP'ye üye oldu

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AYDIN (AA) - Aydın'da aralarında Doğru Parti Aydın İl Başkanı Hakan Yasan, Büyük Türkiye Partisi Aydın İl Başkanı Rıza Karaymir, Büyük Türkiye Partisi Koçarlı İlçe Başkanı Hüseyin Uysal'ın da aralarında olduğu 15 kişi, MHP'ye katıldı.



MHP Aydın İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, törende üyelere rozetleri takıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partilerine büyük ilgi olduğunu kaydetti. Vatandaşların partiye destek olduğunu ifade eden Alıcık, şöyle konuştu:

"Türk milliyetçilerinin, Ülkücü Hareket'in bir olma, birlik olma günüdür. Gün, gönül gözüyle bakma günü; zaman, ortak hissiyat ve değerler etrafında kenetlenme, üç hilalin altında toplanma zamanıdır. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ında MHP Genel Başkanı, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin, ‘Ülkücü, Ülkücünün kurdu değil yurdudur' diyen her kardeşimle, sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum’ davetine evet diyen kardeşlerimize hoş geldin diyorum."

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