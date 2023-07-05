Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erkan Soydan idaresindeki 35 BDA 216 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi Şehit Ragıp As Parkı önünde, park halindeki 45 AHU 122 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki Süleyman Ölmez yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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