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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:24
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettikleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 5 kilo 600 gram esrar, 365 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 35 kök Hint keneviri, tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 640 lira ele geçirildi.

        Operasyonda Ç.M.G, V.O, H.K, U.A, O.A, H.E, S.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 26 kişiye de "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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