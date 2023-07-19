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        Aydın'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 aylık bebek yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:10
        Aydın'da 3 otomobilin karıştığı kazada 3 aylık bebek yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 aylık bebek yaralandı.

        Aydın-Denizli kara yolunda, 20 EA 522 plakalı otomobil, 06 CLV 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Arkadan gelen 34 GYM 720 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 06 CLV 277 plakalı otomobilde bulunan 3 aylık bebek yaralandı.

        Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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