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        Türkiye'nin ilk kadın muhtarının evi "kültür ve anı evi" oluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 08:55
        Türkiye'nin ilk kadın muhtarının evi "kültür ve anı evi" oluyor

        AYDIN (AA) - Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin’in Kapruzlu'da bulunan evi "anı ve kültür evi" olarak düzenlenecek.

        Aydın Valiliği, Karpuzlu Kaymakamlığı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen proje kapsamında Aydın Valiliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’in Kapruzlu’da kaldığı ve yaşadığı evin restore edilerek kendisine ait eşyalarla bir anı ve kültür evi haline dönüştürülmesi ile ilgili bir çalışma başlattıklarını anlattı.

        5 Aralık'ta Kadın Muhtarlar Buluşmasının Aydın'da yapıldığını, bu buluşmada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve ilk kadın muhtarın da Karpuzlu'da olması vesilesiyle kalıcı bir eser ortaya koyma niyetinin ortaya konduğunu dile getiren Aksoy, "Karpuzlu Kaymakamımız Merve Ayık bu konuda bir çalışma yaptı. Gül Esin'in muhtarlık görevini yürüttüğü dönemde yaşadığı evin Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon İzleme Başkanlığınca kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Şimdi oranın anı ve kültür evi haline gelmesi ile ilgili çalışmaları yine kaymakam arkadaşımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ile gerçekleştireceğiz." dedi.

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