Koçarlı'da eski cezaevi için müze ve kafeterya projesi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eski cezaevi binasında müze ve kafeterya yapılması için proje hazırlandı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gazetecilere, 1960 yılından 2007 yılına kadar hem cezaevi hem de eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan ceza infaz kurumu binasının 16 yıldır atıl vaziyette olduğunu söyledi.

Binanın yeniden işlev kazanması için proje hazırladıklarını anlatan Kaplan, dokusu bozulmadan restore edilecek binanın bir bölümünde cezaevi müzesi oluşturulacağını aktardı.

Kaplan, projeyle kadınlar için kafeterya ve el emeği ürünlerin satışa sunulabileceği bir alan da planlandığını kaydederek, binada temizlik çalışmalarına başlandığını bildirdi.