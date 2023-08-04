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        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:11
        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Başçayır Mahallesi'nde N.K. idaresindeki 64 DF 792 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen E.K. yönetimindeki 09 AFE 022 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki Y.K. ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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