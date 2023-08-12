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        İncirliova'da yaklaşık 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:40
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        İncirliova'da yaklaşık 50 yıllık tapu sorunu çözüldü
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık 50 yıldır tapularını alamayan 95 kişiye tapuları teslim edildi.

        İncirliova Belediyesince Gerenkova Mahallesi'nde 20 dönümlük alan üzerindeki 95 ev sahibinin tapularının teslimi için tören düzenlendi.

        Mahallede düzenlenen törende konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kimseyi üzmeden, kırmadan tapu sorununu çözdüklerini söyledi.

        Mahalle muhtarının talebi doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Kaya, 50 yıllık sorunu çözdükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Kaya, hak sahiplerine tapularını verdi.

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