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        Buharkent'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Aydın'ın Buharkent ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:17
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        Buharkent'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramada 165 gram esrar, 44 kök Hint keneviri, 164 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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