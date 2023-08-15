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        Aydın'da otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:33
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        Aydın'da otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Aydın ile İncirliova ilçesi hattında çalışan Osman S'nin kullandığı 09 M 5625 plakalı minibüs, Kızılcaköy Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Ahmet Y. idaresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 09 DB 711 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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