Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaz Mahallesi'ndeki Dumlu Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Bölgede yapılan aramada 3 bin 100 kök Hint keneviri, 2 kilo 50 gram kubar esrar ile çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi. Kurulan sulama sistemine de el kondu.

        Gözaltına alınan İ.Ö. işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık tamam
        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık tamam
        Efeler 09 Ömer Turan'la yola devam edecek
        Efeler 09 Ömer Turan'la yola devam edecek
        AK Parti'li Güler "Aydın'da Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuştu:
        AK Parti'li Güler "Aydın'da Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuştu:
        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı (2)
        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı (2)
        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı
        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı
        Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı