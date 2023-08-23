Aydın'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaz Mahallesi'ndeki Dumlu Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 3 bin 100 kök Hint keneviri, 2 kilo 50 gram kubar esrar ile çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi. Kurulan sulama sistemine de el kondu.

Gözaltına alınan İ.Ö. işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.