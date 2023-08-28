Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir otoparktan 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ş. ile M.Y. olduğunu belirledi.
Osmanbükü Mahallesi’nde oldukları belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Ele geçirilen bir motosiklet sahibine teslim edildi.