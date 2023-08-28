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        Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:35
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        Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otoparktan 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir otoparktan 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ş. ile M.Y. olduğunu belirledi.

        Osmanbükü Mahallesi’nde oldukları belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Ele geçirilen bir motosiklet sahibine teslim edildi.

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