Aydın'da sulama kanalına düşen 2 yaban domuzu kurtarıldı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı.
Giriş: 06.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:24
Direcik Mahallesi'nde sulama kanalına yaban domuzlarının düştüğünü görenler, durumu Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler avcıların yardımıyla, kanaldaki yaban domuzlarını ip bağlayarak bulundukları yerden çıkardı.
Kurtarılan hayvanlar daha sonra doğaya bırakıldı.