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        Aydın'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonları

        Aydın'ın Köşk ve Koçarlı ilçelerinde uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:15
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        Aydın'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonları
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi Menderes nehri mevkisinde şüphe üzerine A.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin taşıdığı çuvalda yapılan aramada 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Koçarlı ilçesinde de 2 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi’nde bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron ile tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.B. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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