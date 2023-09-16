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        Aydın'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

        Aydın'da jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:07
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        Aydın'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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        Aydın'da jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çine-Karpuzlu kara yolundaki uygulama noktasında araçları kontrol etti.

        Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi.

        Denetimlerde 97 araç kontrol edilirken kural ihlali yapan 2 sürücüye bin 387 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

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