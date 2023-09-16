Aydın'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Aydın'da jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
Aydın'da jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çine-Karpuzlu kara yolundaki uygulama noktasında araçları kontrol etti.
Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi.
Denetimlerde 97 araç kontrol edilirken kural ihlali yapan 2 sürücüye bin 387 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.