Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Merhum Başbakan Menderes ve dava arkadaşları için lokma hayrı yapıldı

        Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan için, idam edilişlerinin 62. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde lokma hayrı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merhum Başbakan Menderes ve dava arkadaşları için lokma hayrı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan için, idam edilişlerinin 62. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde lokma hayrı yapıldı.

        Çakırbeyli Mahallesi'nde "Demokrasi Çınarı" ismi verilen ağacın altında düzenlenen programa, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Belediye Başkanı Kaplan, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 62 yılda acının hala dinmediğini belirtti.

        Kaplan, "Hemşehrimiz Adnan Menderes'i, 'Yeter söz milletindir' diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla anmaya ve anılarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Lokma hayrı yapılan etkinlikte Menderes ve dava arkadaşları için dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Rektör Bülent Kent, Adnan Menderes'in çalışanını ziyaret etti
        Rektör Bülent Kent, Adnan Menderes'in çalışanını ziyaret etti
        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
        Nazilli'den müthiş start
        Nazilli'den müthiş start
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Germencik'te ziyaretlerde bulundu
        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Germencik'te ziyaretlerde bulundu