Merhum Başbakan Menderes ve dava arkadaşları için lokma hayrı yapıldı Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan için, idam edilişlerinin 62. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde lokma hayrı yapıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan için, idam edilişlerinin 62. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde lokma hayrı yapıldı.

Çakırbeyli Mahallesi'nde "Demokrasi Çınarı" ismi verilen ağacın altında düzenlenen programa, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 62 yılda acının hala dinmediğini belirtti.

Kaplan, "Hemşehrimiz Adnan Menderes'i, 'Yeter söz milletindir' diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla anmaya ve anılarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lokma hayrı yapılan etkinlikte Menderes ve dava arkadaşları için dua edildi.