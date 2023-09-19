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        Aydın'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün terk ettiği araçta, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:21
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        Aydın'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün terk ettiği araçta, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 06 DJ 7587 plakalı hafif ticari araç, Aydın-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymadı.

        Yapılan araştırma sonucunda araç polis ekiplerince, Mesudiye Mahallesi'nde park edilmiş halde bulundu. Aracın içindeki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araçta, lastik bot ile 3 bidon benzin ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışması sürüyor.

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