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        Aydın'da 21 gümüş sikke ele geçirildi

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 gümüş sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:34
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        Aydın'da 21 gümüş sikke ele geçirildi
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 gümüş sikke ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, tarihi eser bulundurduğu öne sürülen N.A'nın Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 gümüş sikke bulundu.

        Şüpheli gözaltına alındı. Sikkeler incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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