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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:37
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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan D. yönetimindeki plakasız motosiklet, Mutaflar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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