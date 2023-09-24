Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Giriş: 24.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:37
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan D. yönetimindeki plakasız motosiklet, Mutaflar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.