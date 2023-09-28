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        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:18
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        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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        Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sevgi Yolu'nda rögarlar taştı, çok sayıda iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

        Öte yandan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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