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        CHP Aydın İl Başkanlığına Hikmet Saatçı yeniden seçildi

        CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, olağan kongrede yapılan seçimde göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:12
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        CHP Aydın İl Başkanlığına Hikmet Saatçı yeniden seçildi
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        CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, olağan kongrede yapılan seçimde göreve yeniden seçildi.

        Atatürk Spor Salonu'ndaki 38. olağan kongrenin açılışında konuşan Hikmet Saatçı, mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

        Saatçı, "İşte bizler bugün burada dünümüze, bugünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkıyor, hep birlikte omuz omuza yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Heyecanlıyım, gururluyum ve sizlerle burada coşkumuzu, geleceğe olan inancımızı paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum." dedi.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşmasında görevi süresince yaptıkları yatırımları anlattı.

        CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise parti tüzüğünde ön seçimin olduğunu, bu iradeyi yeniden getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bunun üzerine bazı partililer, Tezcan'ın daha önce ön seçime karşı çıktığını belirterek tepki gösterdi.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Saatçı, kullanılan 430 oydan 411'ini alarak yeniden başkan seçildi.

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