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        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:34
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        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.İ.K. yönetimindeki 09 AIA 395 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan T.C. idaresindeki 20 UD 328 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Savrulan motosiklet, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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