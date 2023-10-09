Aydın'da 8 sikke ile yüzük ele geçirildi
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş'yi Baklaköy Mahallesi'nde yakaladı.
N.Ş'nin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük bulundu. N.Ş, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Yüzük ve sikkeler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.