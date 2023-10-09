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        Aydın'da 8 sikke ile yüzük ele geçirildi

        Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:08
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        Aydın'da 8 sikke ile yüzük ele geçirildi
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş'yi Baklaköy Mahallesi'nde yakaladı.

        N.Ş'nin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük bulundu. N.Ş, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

        Yüzük ve sikkeler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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